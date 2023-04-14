В первом полуфинале Евровидения-2023 выступит Юлия Санина с песней "Маяк", Alyosha с треком Ordinary World британской поп-рок-группы Duran Duran в новой аранжировке. В то время как во втором полуфинале попурри самых известных украинских музыкальных произведений исполнят Мария Яремчук, рэпер OTOY да Злата Дюнька с Детского Евровидения-2022. Что говорит о них режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов, читайте дальше.
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Почему Alyosha и Мария Яремчук выступят на Евровидении-2023
По мнению Германа Ненова, все эти артисты так или иначе связаны с Евровидением и раскрывают одну из граней нашего настоящего.
Каждый из тех, кто будет представлять Украину в рамках Евровидения, появился здесь совсем не случайно. Мы учитывали опыт успешного выступления на конкурсе Евровидения – как минимум попадание в топ 10 от Украины. Также невероятно важна была история артиста. Она должна была раскрывать одну из граней портрета Украины,
– прокомментировал Герман Ненов.
О Марии Яремчук режиссер высказался как о "представительнице музыкальной украинской династии Яремчуков" и анонсировал, что для нее создали перформанс о музыкальной истории Украины. К тому же, она представляла страну на Евровидении 2014 года. Однако в комментариях ее посоветовали заменить "Бумбоксом", "Океаном Эльзы" или другим новым артистом, ведь о Марии даже гугл ничего интересного не знает.
"Это чрезвычайная возможность для пиара наших артистов. Если человек загуглит песни Марии Яремчук, он, к сожалению, не увидит там интересного материала. Я не понимаю этот выбор. Есть "Бумбокс", KAZKA, ОЭ, "Один в каноэ", Go_A, Kola, Пивоваров, Каднай", – говорится в комментарии.
Скриншот из инстаграма Германа Ненова
В то время как в комментариях Суспильного Марию Яремчук наоборот поддержали и обрадовались ее громкому возвращению:
- "Мега неожиданно! Великолепная возможность для громкого возвращения";
- "О, интересное возвращение Марии";
- "Поддерживаю всем сердцем! Наша настоящая девочка";
- "Супер. Именно так и должно быть. Не какая-то попса, а настоящее наше украинское";
- "Приятный шок".