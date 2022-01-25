Евровидение 2022: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

25 января 2022 , 15:24
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Источник:

Инстаграм Суспільного

25 января руководство песенного конкурса Евровидение обнародовало результаты жеребьевки и то, какая страна в каком из двух полуфиналов будет выступать. Украинцы будут представлять свою композицию в первом полуфинале.

Жеребьевка состоялась 25 января 2022 года в Турине. Уже весной зрителей песенного конкурса ждет феерическое шоу с талантливыми музыкантами и певцами. К слову, первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а финал – 14 мая.

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Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2022

В общей сложности в конкурсе примет участие 41 страна, включая пятерку стран-основательниц, которые сразу войдут в финал. В обоих полуфиналах примут участие по 18 участников.

  • Албания;
  • Латвия;
  • Швейцария;
  • Словения;
  • Болгария;
  • Молдова;
  • Украина;
  • Литва;
  • Нидерланды;
  • Норвегия;
  • Россия;
  • Португалия;
  • Дания;
  • Армения;
  • Австрия;
  • Хорватия;
  • Исландия;
  • Греция.

В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2022 / Скриншот из инстаграма

Согласно жеребьевке во втором полуфинале будут выступать:

  • Австралия;
  • Грузия;
  • Кипр;
  • Сербия;
  • Финляндия;
  • Азербайджан;
  • Сан-Марино;
  • Израиль;
  • Мальта;
  • Черногория;
  • Румыния;
  • Чехия;
  • Польша;
  • Бельгия;
  • Северная Македония;
  • Швеция;
  • Эстония;
  • Ирландия.

Список стран в полуфиналах Евровидение-2022 / Скриншот по инстаграмме

Что известно о Евровидении-2022

  • После победы "взрывной" группы Måneskin на Евровидении-2021 конкурс в 2022 году будет принимать Италия. Шоу будет проводиться в городе Турин. Перед этим итальянцы проводили конкурс в 1965 году в Неаполе и в 1991 году – в Риме.
  • Интересно, что Беларусь не сможет принять участие в Евровидении-2022. Все потому, что национальная телерадиокомпания отказалась транслировать конкурс в 2021 году. Ведь тогда белорусскую группу дисквалифицировали из-за политического подтекста их песни.
  • В конкурсе этого года примет участие Армения, которая в прошлом году отказалась от шоу из-за тяжелой политической ситуации в стране.
Автор: Андріана Будиш