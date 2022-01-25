Евровидение 2022: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина
Источник:Инстаграм Суспільного
25 января руководство песенного конкурса Евровидение обнародовало результаты жеребьевки и то, какая страна в каком из двух полуфиналов будет выступать. Украинцы будут представлять свою композицию в первом полуфинале.
Жеребьевка состоялась 25 января 2022 года в Турине. Уже весной зрителей песенного конкурса ждет феерическое шоу с талантливыми музыкантами и певцами. К слову, первый полуфинал Евровидения-2022 состоится 10 мая, второй полуфинал – 12 мая, а финал – 14 мая.
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Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2022
В общей сложности в конкурсе примет участие 41 страна, включая пятерку стран-основательниц, которые сразу войдут в финал. В обоих полуфиналах примут участие по 18 участников.
- Албания;
- Латвия;
- Швейцария;
- Словения;
- Болгария;
- Молдова;
- Украина;
- Литва;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Россия;
- Португалия;
- Дания;
- Армения;
- Австрия;
- Хорватия;
- Исландия;
- Греция.
В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2022 / Скриншот из инстаграма
Согласно жеребьевке во втором полуфинале будут выступать:
- Австралия;
- Грузия;
- Кипр;
- Сербия;
- Финляндия;
- Азербайджан;
- Сан-Марино;
- Израиль;
- Мальта;
- Черногория;
- Румыния;
- Чехия;
- Польша;
- Бельгия;
- Северная Македония;
- Швеция;
- Эстония;
- Ирландия.
Список стран в полуфиналах Евровидение-2022 / Скриншот по инстаграмме
Что известно о Евровидении-2022
- После победы "взрывной" группы Måneskin на Евровидении-2021 конкурс в 2022 году будет принимать Италия. Шоу будет проводиться в городе Турин. Перед этим итальянцы проводили конкурс в 1965 году в Неаполе и в 1991 году – в Риме.
- Интересно, что Беларусь не сможет принять участие в Евровидении-2022. Все потому, что национальная телерадиокомпания отказалась транслировать конкурс в 2021 году. Ведь тогда белорусскую группу дисквалифицировали из-за политического подтекста их песни.
- В конкурсе этого года примет участие Армения, которая в прошлом году отказалась от шоу из-за тяжелой политической ситуации в стране.