Хотя еще не все страны-участницы Евровидения объявили своих представителей, у букмекеров "игра уже началась". Довольно недавно второе место в таблице обещали Украине, однако из-за дисквалификации исполнительницы Alina Pash, нашу страну "подвинули" на 5 строчку.

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Кто имеет шанс победить на Евровидении-2022 по прогнозам букмекеров

После взрывной победы итальянской группы Måneskin с песней Zitti e buoni букмекеры верят, что в этом году итальянцы тоже не подведут, поэтому мужскому дуэту исполнителей Mahmood&BLANCO они "присудили" первую позицию.



Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022 / Скриншот с официального сайта Евровидения

В пятерку финалистов вошли Швеция, Польша, Австралия. Пока неизвестно, кто заменит дисквалифицированную Alina Pash на Евровидении-2022 в Турине и поедет ли вообще в этом году Украина на конкурс. По словам Екатерины Павленко, солистки этнофолкгруппы Go_A, которая в прошлом году взорвала сцену Евровидения песней SHUM, Украину вообще могут дисквалифицировать за политизацию Национального отбора.

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Топовую десятку стран дополнили Греция, Франция, Россия, Норвегия и Испания, которая уже объявила, что от нее поедет певица Chanel с танцевальной композицией SlowMo.

Подробнее с букмекерской таблицей можно ознакомиться здесь.

Всего из 41 страны только 12 представили своих конкурсантов и их песни. Со временем их список будет увеличиваться. Последнее же 41 место в таблице прогнозируют Болгарии.

Напомним, что 66-й международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на олимпийской арене PalaOlimpico. Традиционно состоятся два полуфинала и один финал, после которого фаны узнают, кто одержал победу на конкурсе.

Даты Евровидения-2022: