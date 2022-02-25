В ночь с 23 на 24 февраля Россия развернула полномасштабную войну против Украины и поплатилась за это на международной арене. Агрессора лишили участия в Евровидении-2022. Это несмотря на открытую аполитичность песенного конкурса.

К теме Суспільне требует отстранить Россию от участия в Евровидении-2022

Россию дисквалифицировали с Евровидения-2022

В Европейский языковой союз обратилось Суспільне. Организаторы украинского Нацотбора попросили отстранить Россию от песенного конкурса 2022 и прекратить членство ее пропагандистских СМИ в европейском сообществе общественных вещателей. В частности, речь шла о "Первом канале" и о Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

С начала агрессии России против Украины 2014 года и по сей день вещатели-члены ЕМС от Российской Федерации являются рупором власти Кремля и ключевым инструментом политической пропаганды,

– информируют в инстаграме Суспільного.

Дисквалификацию захватнической России с Евровидения и ЕМС поддержали Дания, Норвегия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Исландия.

Ни один российский артист не будет участвовать в этом песенном конкурсе Евровидение,

– говорится в решении ЕМС.

"Мы продолжаем защищать ценности культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, подчеркивает разнообразие с помощью музыки и объединяет Европу на одной сцене", – добавили в сообщении.

К сожалению, об исключении российских СМИ из европейского сообщества общественных вещателей в ЕМС еще не ответили.

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