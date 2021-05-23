По его словам, отдельного внимания заслуживает то, как группа попала на конкурс. Ведь на момент отбора в 2020 году Go_A еще были малоизвестны в Украине.

Обратите внимание Невероятно, – победители Евровидения-2021 оценили выступление Go_A и спели SHUM

О национальном отборе в 2020 году

Притула отметил, что сработала "чуйка" продюсеров СТБ, которые в поисках конкурсантов переслушали множество треков. Звонок Руслана Квинты был для Go_A неожиданностью.

Он предложил им присоединиться к отбору и услышал что-то вроде: "А вы точно нам звоните? Мы же типа неформат и по телеку нас не показывают,

– вспомнил Притула.

И добавил, что среди 15 предложенных песен для участия в конкурсе отобрали композицию "Соловей". Благодаря ей Go_A получил максимум голосов от жюри и зрителей. А дальше, заметил шоумен, группа подверглась нездоровой критике. Кому-то не нравилась внешность солистки, кому-то – текст песни, кому-то – выступление на украинском языке.

Судьи устроили украинцам "холодный душ"

В конце концов, Евровидение в 2020 году отменили из-за COVID-19. После года перерыва Go_A заменили песню "Соловей" другой – "Шум", которая впоследствии ворвалась на 5 место рейтинга Spotify.

Субъективное мнение, но это один из немногих случаев на конкурсе, когда замена песни пошла группы на пользу,

– считает Притула.

Он высоко оценил выступление Go_A в финале Евровидения. "Когда наши получили от зрителей 267 баллов и запрыгнули в топ, я спрашивал: "Где вы, хейтеры?", – добавил телеведущий.

Выступление украинцев в финале Евровидения-2021: смотрите видео

По мнению Притулы, 5 место на конкурсе – это успех. Мол, не факт, что Украине удалось бы выиграть в этом году, но быть выше в турнирной табличке группа точно могла бы. Однако этого не произошло, так как судьи из разных стран устроили ему "холодный душ".

"Пинг-понг 12 баллами, которые устроили Молдова и Болгария, оставил неприятное послевкусие. Это не fair play (честная игра – 24 канал), друзья", – отметил Притула. И предположил, что это связано с тем, что Молдову готовил к конкурсу российский продюсер болгарского происхождения (речь о Филиппе Киркорове).

Исключительная поддержка зрителей

Телеведущий отметил, что зрители обычно голосуют сердцем, а не прибегают к "подковерным играм". Именно поэтому украинскую песню поддержали во всех без исключения странах.

Все 38 стран дали нам баллы от зрителей! 267 баллов и второе место. Больше взяли только итальянцы,

– подчеркнул шоумен.

И пожелал группе держать планку и "шуметь еще много лет". Он убежден, что Go_A "не затеряется в джунглях украинского шоубиза".

Кроме этого, Притула поблагодарил за первую в истории выступлений Украины на Евровидении песню, исполненную полностью на украинском. Завершил он свой пост благодарностью Литве.