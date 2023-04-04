Боялся не успеть, – Евгений Синельников вспомнил предложение любимой во время оккупации Бучи

Режиссер Евгений Синельников со своей семьей две недели провел в окружении российских оккупантов в Буче. Именно во время оккупации он сделал предложение своей любимой Наталье Клипе, понимая, что завтра может не быть.

Свадьбу молодая пара сыграла уже после освобождения Киевской области. Добавим, что с первой женой Еленой Синельников прожил 20 лет и только в 2022 году развелся.

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Режиссер и ведущий "Орла и Решки" рассказал, что с началом вторжения собрал родственников в своем имении под Киевом (в Буче – 24 Канал), потому что считал, что в пригороде будет безопаснее.

Однако за дни оккупации семья Синельникова пережила настоящий ад – были непрерывные обстрелы и даже "встреча" с врагом в своем доме.

В этот момент Евгений понял, что жизнь нельзя откладывать, и пока мимо его дома проезжали российские танки, он сделал предложение своей любимой.

Было чувство того, что я могу завтра не успеть. Ощущение того, что я люблю этого человека и хочу, чтобы он был моей женой,

– объяснил Синельников.

По его мнению, это был такой момент, который всех поддержал во время оккупации.

Спустя две недели его семье удалось эвакуироваться. Летом 2022 года пара вернулась в свой дом в Буче, а в августе устроила там скромное. домашняя свадьба.



Свадьба Евгения Синельникова и Натальи Клипы / Фото из инстаграммы режиссера

Напомним, что Евгений и Наталья познакомились еще в институте, но тогда женой Синельникова стала сокурсница Елена. Через шоу "Орел и останки" они развелись. Однако бывшие влюбленные остались в дружеских отношениях и вместе воспитывают сына.

Что Евгений Синельников говорил о жизни в оккупации