Никитюк говорит, что впоследствии стало известно, что оккупанты выпустили "Точку У". Ранее ведущая показала ужасные последствия российских атак по Салтовке в Харькове.

К теме Я учила ее стрелять, – Евгения Эмеральд рассказала о дружбе с Лесей Никитюк

Она добавляет, что договорилась с командой никому этого не рассказывать, однако впоследствии ведущая решила поделиться с журналистами.

Мы ехали однажды из одного населенного пункта в другой и по дороге попали под обстрел. Насколько нам позже стало известно, это была "Точка У",

– признается Леся.

Никитюк добавила, что, благодаря ВСУ и Богу, все остались живы, здоровы и невредимы.

Напомним, что Леся Никитюк с командой проекта LeМаршрутка уже провели съемки в Харькове, Николаеве и Херсоне. Телеведущая вспоминает, что часто приходилось снимать шоу между тревогами, ведь во время опасности команда всегда спускалась в укрытие.

"Несколько раз было звучащее сирена, мы ехали в укрытие в отеле, в котором остановились. Как только приезжали, тревога кончалась, и мы отправлялись назад снимать. А воздушные тревоги были очень часто…", – сказала ведущая.

По ее словам, в Херсоне взрывы постоянно. Однако, к сожалению, к этому привыкаешь. "За час – два ты перестаешь дергаться. Воспринимаешь как должное", – добавляет Никитюк.

Напомним, что в феврале Леся Никитюк приезжала в Харьков. Она была на Салтовке – районе, наиболее пострадавшем от обстрелов окупантов, там практически нет уцелевших домов. Ведущая призналась, что смогла почувствовать боль живущих там людей.

Однако не обошлось и без волны хейта. Никитюк обвинили в том, что она приехала в Харьков с целью похвастаться и набрать подписчиков На эти упреки она ответила эмоционально – заявила, что имела цель снимать город, а не просто гулять и развлекаться.