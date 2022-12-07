Евгений Синельников объяснил, почему женился в Буче после деоккупации

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников рассказал, что из его дома в Буче Киевской области россияне "вынесли все". Впрочем, он хотел, чтобы его имение не напоминало о войне, а о счастье и радостных событиях.

В августе Евгений Синельников во второй раз женился, его избранницей стала продюсер из BADOEVTEAM Наталья Клипа. Свадьба состоялась дома у мужчины, где еще в феврале он скрывался от обстрелов россиян и обысков.

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Впоследствии он намекнул, почему сыграл там свадьбу, сказав, что "любовь побеждает все". Однако он объяснил, что не хотел, чтобы его дом ассоциировался с войной, российским террором и пережитыми ужасами.

"Мы провели свадьбу именно в том доме, чтобы вернуть в него счастье, вернуть в него жизнь, чтобы это не ассоциировалось с войной, с ужасами", – прокомментировал продюсер.



Евгений Синельников женился во дворе в Буче / Фото с инстаграмма мужчины

В частности, Евгений признался, что решил не оттягивать со свадьбой после пережитой оккупации. Его не покидает чувство, что он завтра что-то может не успеть, поэтому начал смотреть по-другому на многие вещи. Что касается дома в Буче, ставшего одной из кровавых страниц полномасштабного вторжения России, то в нем практически ничего не осталось. Оккупанты вынесли все: от дорогостоящей техники до белья и зубных щеток.

"Велосипеды, пылесосы, керхеры – эти мойки... Там такой список. Техника вся "ушла" – фотики, объективы, звук, все-все. Электрочайник без подставки, бритва без зарядки, Playstation без зарядки, зубная щетка без зарядки, трусы все, вилки и ножи", – вспомнил режиссер.

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