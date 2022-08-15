Город Буча, что в Киевской области, до сих пор приходит в себя после российской оккупации. Там все еще разбирают завалы и обустраивают модульные городки. Несмотря на это свою свадьбу режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников сыграл именно там.

Важно Режиссер "Орла и решки" Евгений Синельников женился: свадьбу сыграли в освобожденной Буче – фото

Почему Евгений Синельников сыграл свадьбу в Буче

40-летний Евгений Синельников намекнул, почему женился в своем доме в Буче, где еще в марте прощался с жизнью. Похоже, свадьбу в разбомбленном россиянами городе он сыграл для того, чтобы доказать, что жизнь всегда побеждает смерть.

Любовь всегда побеждает. А это настоящая любовь! Наталья Клипа отныне Наталья Синельникова, с чем я себя поздравляю,

– романтически написал режиссер "Орла и решки".

Его избранница Наталья тоже прокомментировала свадьбу. Она призналась, что весной не только пережила оккупацию, но и потеряла маму. Однако при всем этом стала любимой женой.

"Этот год для Украины начался как черно-белое кино. В этом году, зимой, я стала невестой. В этом году, весной, я стала сиротой – я потеряла маму. В этом году, летом, я стала самой счастливой женщиной – я стала любимой женой. Евгений Синельников, ты для меня моя вселенная", – чувственно написала Наталья в своем инстаграме.

Она добавила, что не знает, какой будет осень и зима, но верит, что скоро мы будем все плакать от счастья – "от нашей победы".

Интересно, со свадьбой пару поздравили звездные друзья – Алан Бадоев, который был на свадьбе, Анатолий Анатолич: "Деточек, как звездочек", Соня Плакидюк: "Очень радуюсь за вас".

Фото со свадьбы Евгения Синельникова в Буче

В своих инстаграм-блогах молодожены опубликовали трогательные фото со свадьбы: Евгений Синельников – в цвете, а его жена Наталья – черно-белые. На них самые чувственные моменты их домашней церемонии в Буче.