Режиссер и ведущий "Орла и решки" Евгений Синельников поделился радостной новостью. Он вторично сделал предложение жене Елене, с которой расстался в прошлом году. Пара воспитывает сына.

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Евгений Синельников вторично признался любимой

Ведущий признался, что решил признаться в любви во время войны потому, что романтика в такой период не важнее чувств.

Я почувствовал, что если этого не сделаю сейчас, то могу этого не сделать никогда. У меня кольца не было. Зачем тебе романтика? Скажи, что любишь. В мирное время будет большая пышная свадьба. Хочу пышную, богатую, классную, мирную свадьбу!

– поделился Евгений Синельников.

"Мне уже почти неделю снится победа, разная. То расцветают цветы, то я с кем-то бьюсь и побеждаю, то мне приснился огромный концерт, праздник победы", – добавил он.

Режиссер отметил, что сейчас находится в безопасности. Также хочет запустить проект об украинцах-беженцах.