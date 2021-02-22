Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп до сих пор находится в больнице. Сегодня его внук, принц Уильям, посетил Центр вакцинации в Кингс-Линн. На вопрос о самочувствии герцога Эдинбургского, принц Уильям ответил, что с ним все хорошо.

Принц Уильям на днях посетил Центр вакцинации, где пообщался с медиками и волонтерами. Он ответил на вопросы, касалось состояния принца Филиппа.

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Состояние принца Филиппа

Герцог Кембриджский прибыл в Кингс-Линн, что в Норфолке. Он поблагодарил медработникам и волонтерам за их помощь в борьбе против коронавируса. Также принц Уильям пообщался с людьми, которые вакциновувались.

В рамках встречи у принца поинтересовались о состоянии здоровья 99-летнего герцога Эдинбургского, который сейчас находится в больнице. Уильям отметил, что все хорошо.

Да, с ним все хорошо, за ним наблюдают,

– сказал герцог и подмигнул.

По фотографиях понятно, что внук королевы в хорошем настроении. Он надел голубой свитер и темно-синий костюм. Принц Уильям не забывает о средствах защиты, поэтому находился в маске.

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Гопитализация принца Филиппа: коротко