Принц Уильям высказался о состоянии дедушки: как чувствует себя принц Филипп
Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп до сих пор находится в больнице. Сегодня его внук, принц Уильям, посетил Центр вакцинации в Кингс-Линн. На вопрос о самочувствии герцога Эдинбургского, принц Уильям ответил, что с ним все хорошо.
Источник:The Daily Mail
Принц Уильям на днях посетил Центр вакцинации, где пообщался с медиками и волонтерами. Он ответил на вопросы, касалось состояния принца Филиппа.
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Состояние принца Филиппа
Герцог Кембриджский прибыл в Кингс-Линн, что в Норфолке. Он поблагодарил медработникам и волонтерам за их помощь в борьбе против коронавируса. Также принц Уильям пообщался с людьми, которые вакциновувались.
В рамках встречи у принца поинтересовались о состоянии здоровья 99-летнего герцога Эдинбургского, который сейчас находится в больнице. Уильям отметил, что все хорошо.
Да, с ним все хорошо, за ним наблюдают,
– сказал герцог и подмигнул.
По фотографиях понятно, что внук королевы в хорошем настроении. Он надел голубой свитер и темно-синий костюм. Принц Уильям не забывает о средствах защиты, поэтому находился в маске.
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Гопитализация принца Филиппа: коротко
- Вечером 16 февраля мужа королевы Елизаветы II госпитализировали по совету врача. Он приехал в больницу короля Эдуарда VII на автомобиле.
- Сообщалось, что плохое самочувствие принца Филиппа не вызвано коронавирусом.
- Герцогу не очень нравится возня вокруг него и он хочет как можно быстрее отправиться домой.
- 20 февраля принца Филиппа посетил его сын, принц Чарльз. После 30-минутного пребывания у постели отца, принца Уэльского заметили со слезами на глазах.
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