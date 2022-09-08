Вечером 8 сентября принц Гарри прибыл в Балморал, где скончалась королева Елизавета II. Как сообщалось ранее, Меган Маркл не проехала на прощание с Ее Величеством.

Принц Гарри не успел прилететь в Шотландию до смерти королевы. Он приехал в Балморал вечером, когда там уже были самые родные Ее Величества.

Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Принц Гарри прилетел в Шотландию

Гарри приехал проститься с бабушкой. Однако жена принца – Меган Маркл не уехала на последнюю встречу. Также в Балморал не приехала Кейт Миддлтон, оставшись с детьми в Лондоне.



Принц Гарри приехал в Балморал / Фото Sky News

Важно Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини

На сайте фонда Гарри и Меган Archewell размещена дань со словами: "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II 1926 – 2022".

Скриншот сайта принца Гарри и Меган Маркл

К слову Елизавета II умерла: все, что известно сейчас

Напомним, принц Гарри в последний раз виделся с королевой Елизаветой II в июне этого года, когда вместе с Меган Маркл и детьми прилетал в Великобританию на празднование платинового юбилея правления Ее Величества. Тогда Гарри и Меган познакомили королеву с правнучкой Лилибет, родившейся в 2021 году. Это была их первая и, к сожалению, последняя встреча.