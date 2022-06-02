В четверг, 2 июня, в Лондоне стартовали масштабные торжества по случаю "платинового юбилея" королевы Елизаветы II. Поздравить Ее Величество пришли не только тысячи британцев, но внук принц Гарри с семьей. На празднование он прилетел из США с женой Меган Маркл и двумя детьми – сыном Арчи и дочерью Лилибет.
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Принц Гарри и Меган Маркл на юбилее Елизаветы II
За грандиозным парадом Trooping the Color Гарри и Меган Маркл наблюдали из бывшего офиса герцога Веллингтона вместе с другими членами королевской семьи, однако там остались незамеченными. В них открывался великолепный вид на парад конной гвардии. Однако на балконе Букингемского дворца супруги не появились, за авиашоу они наблюдали из дворцового окна.
Наряду с королевой Елизаветой II стояли принц Чарльз с женой Камиллой, принцесса Анна, принц Эдвард с семьей, Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, а перед ними выстроились дети – 8-летний Джордж, 7-летняя Шарлотта и 4-й год. который не мог устоять спокойно.
Хотя принц Гарри и Меган Маркл не засветились перед многотысячной публикой, но успели мило поговорить с двоюродным братом Ее Величества герцогом Кентским.
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- Следует заметить, что это лишь вторая совместная встреча Гарри и Меган с Елизаветой II с января 2020 года, когда они отреклись от королевских обязанностей.
- Кроме того, Ее Величество наконец-то вживую познакомится с внучкой Лилибет, которой 4 июня исполнится 1 год, и впервые за два года увидит 3-летнего Арчи.
- Однако их первая семейная поездка в Лондон была под вопросом, ведь накануне у отца Меган Маркл произошел инсульт.