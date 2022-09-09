Катя Осадчая вспомнила встречу с Елизаветой II: "Непреклонна в мудром отношении ко всему"
Источник:инстаграмм Кати Осадчей
Мир с теплом упоминает королеву Елизавету II. Украинская ведущая Катя Осадчая рассказала, что видела Ее Величество вживую несколько раз. Какой Катя запомнила королеву – узнайте дальше.
Не секрет, что Елизавета II обожала конную гонку. Она постоянно посещала их, восхищалась. Именно на конной гонке в Аскоте Катя Осадчая и встречалась с Ее Величеством.
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Катя Осадчая о встречах с королевой Елизаветой II
Ведущая поделилась, что медийный образ монарха, известный на весь мир, совершенно соответствует реальности. Елизавету II действительно невероятно уважали, ей кланялись именно из-за уважения, а не подобострастно. Шествие, манеры, все окружающие атрибуты, люди – это отдельный мир традиций, хранительницей которых была королева.
Сколько бы нам ни рассказывали о кулисах Букингемского дворца, которые в сплетни и скандалы не начинали, как бы в красках не рассказывали об изменах мужа в молодости, обвиняли в смерти Дианы и чрезмерных расходах на жизнь королевского двора, Елизавета II была непоколебима в мудром отношении ко всему,
– написала Катя Осадчая.
По мнению ведущей, принцип "и это тоже пройдет" сохранил здоровье и нервы королевы, принесшие так много лет жизни. Она пережила множество мировых катаклизмов: послевоенных лет, смену господствующих партий, премьеров, мирового геополитического ландшафта.
Когда очередной премьер уходил в отставку, она сказала: "Вы за время моего правления уже седьмой. Вы приходите и идете, вы устаете, болеете, а я не имею такого права. Я не могу никуда уйти",
– вспомнила Осадчая.
Королева до последней минуты своей жизни была отдана Соединенному Королевству и его народу. За день до смерти она назначила нового премьера Великобритании – Лиз Трасс. Елизавета II стала очень принципиальной фигурой в мировой истории. Не только Великобритания, но и другие страны с грустью принимают известие о смерти великой королевы.
Великобритания после смерти королевы Елизаветы II: что известно
- В последние минуты жизни рядом с королевой был ее сын – принц Чарльз, ставший новым королем Великобритании.
- Он прилетел к замку Балморал в Шотландии, где тогда находилась мама.
- Вечером 8 сентября другие члены королевской семьи также прибыли в замок, где прощались с Ее Величеством. Принц Гарри срочно прилетел из США.
- Провозглашение Чарльза королем состоится завтра, 10 сентября в 10:00. Это произойдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне перед церемониальным органом, известным как Совет по вступлению в должность.
- О дате похорон сообщат впоследствии, сейчас страна и королевская семья находятся в трауре.
- Тело королевы доставляют в Эдинбург, где она будет лежать в главном соборе 3 дня. После этого ее королевским поездом будет доставлен в Лондон, где будут проходить следующие этапы похоронной процессии.
- Принц Чарльз вернулся из Шотландии в Лондон. Он приехал в Букингемский дворец и сразу вышел к главным воротам, чтобы встретиться с подданными и посмотреть цветы, которые принесли британцы.