Весь мир встревожен новостью о заболевании Елизаветы II, передает 24 канал. Особое переживание добавляет приезд в Шотландию ее детей – принцев Чарльза, Эндрю, Эдварда и принцессы Анны. Также рядом с королевой есть ее внук – принц Уильям. Принц Гарри и Меган Маркл уже отправляются из США в Ее Величество.

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На фоне информации о недомогании королевы сайт BBC сменил цвет на черный. Королевский корреспондент Николас Уитчелл появился в эфире в черном костюме.

Королю Елизавете II 96 лет, поэтому все сильно взволнованы ее состоянием и боятся смерти.

Каждое лето королева Елизавета проводила каникулы в замке Балморал в Шотландии. В ней она осталась в первые дни осени. Старинный замок Балморал расположен на берегу реки Ди. Здание построено в готическом стиле в 1856 году.



Замок Балморал, в котором находится Елизавета II

Фасад замка украшен множеством искусных скульптур с изображением святых, а также геральдических символов. В залах замка есть множество прекрасных картин и скульптур.

Под этим замком уже собираются люди, демонстрирующие свою поддержку королеве. Полиция установила барьеры и не пускает их к воротам замка.

Замок Балморал является одним из самых любимых мест королевы Елизаветы. Близкий круг ее окружения передавал, что именно в нем она чувствовала себя очень счастливой.

В имение в Абердиншире королева Елизавета II приезжала не только летом с членами своей семьи, но и зимой. Каждое Рождество Ее Величество наведывалось в замок вместе с детьми. Также она любила здесь отдыхать со своим покойным мужем принцем Филиппом.



Королева Елизавета II в замке с мужем и детьми / Фото с Getty Images

Иностранные СМИ отмечают, что в Балморале у королевы сложилась одна интересная традиция – каждый раз, когда она садится завтракать, вокруг замка ходит волынник и играет народные мелодии.

Управляющая замком Шини Стюарт рассказывала, что когда жил принц Филипп, он часто устраивал на территории замка барбекю, а королева сервировала стол, кулинарила и даже милая посуда.

Рядом с замком сохранился и старинный парк, летом его украшают тысячи цветов. Здесь расположена красивая оранжерея, в которой круглый год цветут экзотические растения, а еще большой огород, на котором еще с 19 века выращивали овощи для королевской семьи. Рядом с замком находятся густые леса и различные достопримечательности.



Королева Елизавета II в замке с мужем и детьми / Фото из Pinterest



Королева Елизавета на фоне замка с мужчиной и собаками / Фото из Pinterest



Королева Елизавета II недалеко от замка / Фото с Instagram