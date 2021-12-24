Елизавета II почтит память принца Филиппа в крайне личном рождественском поздравлении
Источник:The Telegraph
Появилось первое фото со съемок традиционного рождественского поздравления от королевы Елизаветы II. В этом году оно будет особенным и очень личным, ведь Ее Величество почтит память покойного мужа.
Уже завтра, 25 декабря, в сети появится традиционное поздравление королевы Елизаветы II с Рождеством. Букингемский дворец опубликовал первое фото со съемок, чем лишь подогрел интерес.
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Каким будет нынешнее поздравление Елизаветы II
На снимке Елизавета II позирует в красном платье и с макияжем. В этом году на ее столе только одна фотография – совместная с герцогом Эдинбургским, сделанная в 2007 году.
СМИ считают, что поздравление королевы с Рождеством в этом году будет "крайне личным" почтением памяти принца Филиппа.
Привлекает внимание и брошь Ее Величества. Она также имеет определенный символизм – впервые Елизавета II надела ее в 1947 году, когда вместе с герцогом отдыхала во время медового месяца.
Елизавета II на новом рождественском поздравлении / Фото Getty Images
Первое Рождество королевы без принца Филиппа
2021 год станет первым для Елизаветы II, когда она будет праздновать Рождество без мужа, принца Филиппа. К тому же немало традиционных празднований было отменено из-за коронавируса, поэтому королева может быть одинокой в важный день:
- из-за опасений нового штамма коронавируса Омикрон Ее Величество отменила рождественский обед королевской семьи,
- а также королева не поедет в Сандрингем, где обычно проводила праздничное время. Вероятно, ее навестят близкие в Виндзорском замке. Кстати, там уже зажгли 7-метровую елку.