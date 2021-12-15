15 декабря королева Елизавета II встретилась с султаном и первой леди Омана. Деловое общение состоялось в Виндзорском замке.

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Образ Елизаветы II

Ее Величество предстала в ярком образе перед лидерами Омана. Она надела белоснежное платье с блестками длины миди.

Королева дополнила аутфит элегантной брошью с драгоценным камнем и любимым трехслойным ожерельем, которое часто примеряет для деловых встреч.

Волосы Елизавета II уложила традиционными кудрями, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула губы темно-розовой помадой.



Елизавета II на встрече с султаном Омана / Фото Getty Images



Елизавета II на встрече с султаном и первой леди Омана / Фото из инстаграма королевской семьи

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