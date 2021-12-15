15 декабря королева Елизавета II встретилась с султаном и первой леди Омана. Деловое общение состоялось в Виндзорском замке.
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Образ Елизаветы II
Ее Величество предстала в ярком образе перед лидерами Омана. Она надела белоснежное платье с блестками длины миди.
Королева дополнила аутфит элегантной брошью с драгоценным камнем и любимым трехслойным ожерельем, которое часто примеряет для деловых встреч.
Волосы Елизавета II уложила традиционными кудрями, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула губы темно-розовой помадой.
Елизавета II на встрече с султаном Омана / Фото Getty Images
Елизавета II на встрече с султаном и первой леди Омана / Фото из инстаграма королевской семьи
Предыдущие образы королевы
- В сдержанном голубом платье Елизавета II провела деловую встречу в Виндзорском замке.
- Красное роскошное одеяние Ее Величество примерила для одной из виртуальных аудиенций.
- Также королева имела встречу с главой Банка Англии, на которую надела темно-зеленое платье.