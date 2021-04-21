Как удалось взойти на престол

О восхождении Елизаветы на престол нечего было и мечтать, ведь она была третьей в очереди на корону после своего дяди и отца. Елизавета могла бы никогда не стать королевой, впрочем все изменилось, когда ее дядя – король Эдуард – отрекся от престола, чтобы заключить брак с дважды разведенной американкой.

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Эдуард уступил трон брату Георгу VI, а Елизавета II стала прямой наследницей британской короны.

Именно от своего отца Елизавета набралась мужества и решимости. Его правление пришлось как раз на период Второй мировой войны. Принцессе тогда было 13 лет. Как член королевской семьи она начала поддерживать свой народ. Сначала это были выступления на радио, она выражала поддержку детям, пострадавшим в результате бомбардировок.

Мы знаем, что с каждым из нас все будет хорошо. Бог позаботится о нас и даст нам победу и мир. Когда наступит мир, помните, что мы должны сделать завтрашний мир лучше и счастливее,

– говорила тогда Елизавета II.



Принцесса Елизавета выступала на радио вместе с сестрой Маргарет / Фото Getty Images

Первые достижения Елизаветы

В 1943 году принцесса Йоркская впервые сама появилась перед публикой. Она приехала к британской пехоте, чтобы поддержать солдат.

В 1944 году из-за общественной деятельности Елизавету назначили одной из 5 государственных советников, которые могли выполнять обязанности короля в случае его недееспособности. Это было впервые в британской истории.

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Принцесса Елизавета пошла в армию в вспомогательную территориальную службу в феврале 1945 года. Она была водителем санитарной службы, отслужила 5 месяцев и получила звание лейтенанта. Так, она стала первым монархом, прослужившим в армии во время Второй мировой.

Отношения с отцом

Елизавета и до этого была очень популярной среди своего народа, а тогда она завоевала еще и уважение своего отца – короля Георга VI. Отношения Елизаветы с отцом были идеальными, он всегда был для нее примером, а она для него – его маленькой принцессой Лилибет, так она называла себя в детстве.

Однако когда Елизавете был 21 год, между королем и принцессой произошел конфликт. Вот отрывок из радиообращения будущей королевы к народу в ее 21-й день рождения.

Я заявляю перед вами, что вся моя жизнь, длинная или короткая, будет посвящена вашей службе и службе нашей большой императорской семье, к которой мы все принадлежим,

– сказала она.

Любовь с Филиппом

Тогда она влюбилась в своего будущего мужа Филиппа. Он был принцем в изгнании, но для принцессы это было не важно, потому что она любила.

Был против король, ведь любимица народа Британии и его старшая дочь не могла заключить брак с простым офицером. Впрочем, Елизавета нашла аргумент для короля. Она сказала, что брак с простым офицером сможет поднять рейтинг королевской семьи еще больше.

20 ноября 1947 года пара обручилась. Этот брак сделал монаршую семью ближе к людям.



Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа / Фото Getty Images

Коронация Елизаветы II

Елизавета стала королевой в 1953 году, когда умер ее отец. Тогда Елизавете было 27 лет. Коронация состоялась 2 июня – это была первая коронация, которая транслировалась по телевидению. С тех пор принято транслировать все важные события королевской семьи.



День коронации Елизаветы II / Фото Getty Images

Тогда она унаследовала от отца государство, которое трещало по швам и вошла в мир политики, который принадлежал мужчинам. Впрочем королева научилась управлять своими возможностями безупречно.

Елизавета II побила рекорд своей прапрабабушки

Королева стала монархом, которая правит дольше всех в истории Великобритании – уже 68 лет. Еще в 2015 году она побила рекорд своей прапрабабушки – королевы Виктории, которая правила 63 года.



Королева побила рекорд / Фото Getty Images

За время ее правления изменились:

7 Пап Римских;

12 английских премьер-министров;

15 президентов США;

большинство современных британцев уже родились во времена королевы Елизаветы.

Однако 95 день рождения будет первым за последние 70 лет без ее любимого мужа Филиппа, который не дожил до праздника всего 12 дней.

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В этот день овдовевшая королева окружена только крохотным кругом персонала. Скорее всего, Елизавета проведет свой день рождения во Фрогмор-Хаусе, будет выгуливать своих новых щенков.