Елизавета II наняла адвокатов для борьбы со скандальными заявлениями Гарри и Меган, – СМИ
Источник:The Sun
Королева Елизавета II устала потакать поступкам принца Гарри и Меган Маркл. Она планирует дать супругам отпор с помощью юристов. Так она хочет поставить их на место.
После переезда принца Гарри и Меган Маркл в США отношения между ними и монаршей семьей очень изменились. Ситуацию усугубляют постоянные интервью супругов, что наносят удар по репутации королевской семьи Великобритании.
К слову Принц Гарри и Меган считают, что Елизавета II бездушно отреагировала на скандальное интервью
Елизавета II может сотрудничать с адвокатами
Королева больше не хочет молчаливо терпеть в ответ на скандальные заявления своего внука и его жены, по словам источников. Поэтому она уже приказала старшим помощникам Букингемского дворца искать адвокатов.
Команда юристов Елизаветы II советуется с экспертами о том, как лучше нанести юридический отпор супругам.
Всему есть предел. Королеве и ее семье уже достаточно атак, поэтому они наняли адвокатов. Гарри и Меган узнают и поймут, что повторные атаки недопустимы,
– поделился королевский инсайдер.
Эксперты считают, что должны начать борьбу против интимных мемуаров принца Гарри, которые должны выйти в 2022 году. Команда Ее Величества может отправить предупреждение издательству Penguin Random House, с которым сотрудничают супруги.
"Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо непосредственно, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", – подчеркнул источник.
Другие "атаки" принца Гарри и Меган на королевскую семью
- 8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что решили составить королевские обязанности и отделиться от монаршей семьи. Это заявление стало началом скандала, ведь репутация Букингема из-за него сильно пострадала.
- Интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое вышло в марте этого года, также вызвало ряд скандалов. Ведь в нем Меган рассказала, что часто думала о самоубийстве, страдала от притеснений и страдала от расизма.
- Одно из последних интервью принца Гарри также отразилось на королевской семье. Мужчина рассказал, что после смерти матери принцессы Дианы он надеялся на поддержку от близких. По его словам, парня просто игнорировали: "Члены семьи сказали мне просто играть в эту игру, и жизнь станет проще".