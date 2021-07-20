Недавно Меган Маркл презентовала детскую книгу, на которую ее вдохновил сын Арчи и принц Гарри. Теперь сам герцог Сассекский планирует издать собственные мемуары. Книга выйдет примерно в 2022 году.
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Принц Гарри издаст книгу
Издательство Penguin Random House поможет принцу Гарри презентовать мемуары. Там сообщили, что книга будет "проникновенной и интимной". В ней речь пойдет об "опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках".
Вероятно, принц Гарри хотел рассказать собственную версию всех событий из его жизни. Ведь журналисты до сих пор выдвигают догадки относительно его жизни во дворце и причины переезда в США.
Очень рад, что люди прочитают точное и полностью правдивое повествование о моей жизни из первых рук,
– заявил герцог.
Гарри посвятил написанию мемуаров почти год. Над ними он работал совместно с американским писателем и журналистом Джозефом Мерингемом. Вырученные деньги с продажи книги пойдут на благотворительность.
Книга Меган Маркл: о чем она
- Книга герцогини "Лавка" вышла 8 июня от издательства, с которым теперь сотрудничает принц Гарри, Penguin Random House. Она предназначена для детей 3 – 7 лет.
- В пресс-релизе детскую книгу описали как "трогательно отражающую отношения между родителями и сыновьями, которые развиваются и расширяются". В то же время ее автор – "мать, жена, феминистка и активистка".
- Произведение Меган Маркл также наполнено яркими иллюстрациями, созданными художником Кристианом Робинсоном. Актриса тесно сотрудничала с ним, потому что для нее рисунки были не менее важны.