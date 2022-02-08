Если принц Чарльз станет следующим королем Великобритании, его жена Камилла будет объявлена королевой-консортом. Это традиционный титул супруги монарха, сообщает 24 канал.
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Чем королева-консорт отличается от королевы
Титул "королева" может вручаться только тем женщинам, которые получили возможность правления по линии наследования. Таким образом монархом стала Елизавета II – она стала королевой после смерти своего отца, короля Георга VI.
Тогда как королева-консорт – титул, вручаемый жене короля.
Камилла и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Почему Камилла станет королевой-консортом
Важно заметить, что долгое время было неизвестно, получит ли герцогиня Корнуольская звание королевы. В 2005 году, после помолвки принца Чарльза и Камиллы, был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось о будущем звание принцессы.
Имеется в виду, что миссис Паркер Боулз должна использовать титул Ее Королевское Высочество принцесса-консорт, когда принц Уэльский возглавит престол,
– говорилось в документе.
Елизавета II объявила Камиллу следующей королевой
- По случаю 70-летия своего правления, 5 февраля, Елизавета II опубликовала особое послание. В нем она заметила, что хочет видеть герцогиню Корнуольскую королевой-консортом в случае правления принца Чарльза. Ее Величество добавила, что просит поддерживать будущую королеву, как поддерживали ее.
- Принц Чарльз с женой поздравили Елизавету II с юбилеем правления и заодно отреагировали на ее обращение: "Мы глубоко осознаем ту невероятную честь, которую желает моя мать. Моя дорогая жена была моей непоколебимой поддержкой во всем, мы вместе стремились служить и поддерживать Ее Величество".