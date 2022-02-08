Если принц Чарльз станет следующим королем Великобритании, его жена Камилла будет объявлена королевой-консортом. Это традиционный титул супруги монарха, сообщает 24 канал.

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Чем королева-консорт отличается от королевы

Титул "королева" может вручаться только тем женщинам, которые получили возможность правления по линии наследования. Таким образом монархом стала Елизавета II – она стала королевой после смерти своего отца, короля Георга VI.

Тогда как королева-консорт – титул, вручаемый жене короля.



Камилла и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Почему Камилла станет королевой-консортом

Важно заметить, что долгое время было неизвестно, получит ли герцогиня Корнуольская звание королевы. В 2005 году, после помолвки принца Чарльза и Камиллы, был опубликован пресс-релиз, в котором говорилось о будущем звание принцессы.

Имеется в виду, что миссис Паркер Боулз должна использовать титул Ее Королевское Высочество принцесса-консорт, когда принц Уэльский возглавит престол,

– говорилось в документе.

Добавим, что в отношении мужчин титулы предоставляются иным образом. Принц Филипп, покойный супруг Елизаветы II, стал герцогом Эдинбургским потому, что отказался от звания принца Дании и Греции. Когда Елизавета II стала монархом, Филипп стал принцем-консортом, потому что мужчина может стать королем лишь тогда, когда унаследует трон и будет правящим монархом.

Елизавета II объявила Камиллу следующей королевой