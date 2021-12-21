Ели снег и лепили снеговика: как Остапчук провел вечер с детьми
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
После развода дети Владимира Остапчука остались с мамой. Он видится с ними только в школе и садике. Так, шоумен приехал к сыну и дочери в снежный вечер и устроил веселые зимние развлечения.
В понедельник, 20 декабря, Киев обильно засыпало снегом. Поэтому Владимир Остапчук поспешил к детям, чтобы разделить с ними эмоции от прихода настоящей зимы.
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Как Владимир Остапчук провел время с детьми
Сначала звездный папаша навестил дочь Эмилию, которая учится во втором классе. Вместе с одноклассницами девочки Остапчук лепил снеговика. К слову, возле него собралось очень много детей.
Далее шоумен поехал к сыну. В профиле с более полумиллионной аудиторией он опубликовал видео на котором спросил у мальчика: "Эван ты ел снег сегодня, вкусный?". Тот ответил утвердительно и со смехом слизал снежинки с куртки.
Коротко о настоящей зиме,
– лаконично подписал Владимир Остапчук.
Стоит отметить, что Владимир Остапчук редко видится с детьми, ведь ранее бывшая жена Елена Войченко всячески ограничивала их общение:
- женщина запрещала сыну и дочери ходить в гости к отцу и его второй жене Кристине Горняк, умышленно нарушала график их встреч, поэтому Остапчук дважды вызвал полицию;
- более того, она не пускала Эмилию и Эвана к родителям шоумена, когда те были в Умани;
- зато Елена Войченко утверждала, что бывший "терроризирует ее ради пиара". По ее мнению, ведущий "решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя".