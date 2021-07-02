После развода дети Владимира Остапчука остались жить с мамой. Хоть эксы имеют равные родительские права, шоумен неоднократно заявлял, что Елена Войченко не позволяет ему видеться с сыном и дочкой. На прошлой неделе, 27 июня, он вызвал на нее полицию. Через несколько дней ситуация повторилась.

Важно Владимир Остапчук заявил, что бывшая жена не пускает детей к его родителям

На этот раз женщина публично ответила на обвинения в свой адрес. Елена Войченко считает, что делать из себя жертву – новый пиар-ход звездного бывшего мужа.

К сожалению, моих детей и меня уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись. Хватит врать,

– написала Елена.

Скриншот из инстаграма Елены Войченко

Она не стала объяснять, действительно ли запрещает Остапчуку и его родителям видеться с Эмилией и Эваном. При этом бывшая супруга шоумена опубликовала копию объяснительной записки, датированной 1 июля. Она была написана после того, как звезда впервые вызвал полицию.

Так, Елена Войченко заверила правоохранителей, 27 и 29 июня сообщала бывшему мужу, что минимум неделю их дети будут находиться у бабушки и дедушки в селе Родниковка, что в Уманском районе. По ее мнению, Остапчук умышленно давит на нее и фиктивно фиксирует то, что ему не позволяют видеться с детьми.

Скриншот из инстаграма Елены Войченко