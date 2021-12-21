В понедельник, 20 декабря, Киев обильно засыпало снегом. Поэтому Владимир Остапчук поспешил к детям, чтобы разделить с ними эмоции от прихода настоящей зимы.

Читайте также На Николая с Потапом и Каменских: Катя Осадчая и Юрий Горбунов окрестили сына

Как Владимир Остапчук провел время с детьми

Сначала звездный папаша навестил дочь Эмилию, которая учится во втором классе. Вместе с одноклассницами девочки Остапчук лепил снеговика. К слову, возле него собралось очень много детей.

Далее шоумен поехал к сыну. В профиле с более полумиллионной аудиторией он опубликовал видео на котором спросил у мальчика: "Эван ты ел снег сегодня, вкусный?". Тот ответил утвердительно и со смехом слизал снежинки с куртки.

Коротко о настоящей зиме,

– лаконично подписал Владимир Остапчук.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук редко видится с детьми, ведь ранее бывшая жена Елена Войченко всячески ограничивала их общение: