36-летний Владимир Остапчук рассказал, что второй раз за последнюю неделю не смог увидеть детей от первого брака с Еленой Войченко. Он пожаловался, что экс-жена без его ведома увезла детей к своим родителям.

Стоит знать Владимир Остапчук вызвал полицию к экс-жене

Так, звездный отец не знает, как долго сын и дочь будут в Умани, ведь семья Елены не отвечает на звонки и не отпускает Эмилию и Эвана к его родителям. Более того, бывший тесть грубит маме шоумена.

Связи с детьми нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не поднимает трубку второй день. Моей маме ее отец в грубой форме отказал в желании видеться с внуками,

– поделился Владимир Остапчук.

Ведущий, который сейчас находится в Киеве, во второй раз вызвал полицию и написал заявление на Елену Войченко, ведь она систематически нарушает его родительские права. Женщина всячески препятствует встречам Остапчука с детьми.

"Твой отец Сергей Войченко или кто-то другой не имеют никакого права запрещать мне или моим родителям видеть внуков. У меня равноценные права, и я буду их защищать", – пообещал шоумен, который против насильственного "отбирания" детей.

Владимир Остапчук вызвал полицию на экс-жену / Фото из нстаграма шоумена



Мама Владимира Остапчука с внуком / Фото из инстаграма шоумена

Стоит добавить, что до начала каникул Владимиру Остапчуку все-таки удавалось проводить время с детьми. Все потому, что встречи происходили тогда, когда они были в школе и садике. В феврале ведущий растрогал забавным видео с сыном Эваном, на котором мальчик передал поздравления поклонникам отца и демонстрировал любовь к нему.