Символично, что церемонию крещения знаменитые супруги организовали в церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле, что в Киеве на склонах Днепра. Это рассказали не Катя Осадчая и Юрий Горбунов, а их подруга Ирина Ковальчук.

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"Крестины Данилки-Коли на День святого Николая. Любимая церковь на Аскольдовой могиле", – поделилась бизнес-леди, а вместе с тем рассекретила второе имя четырехмесячного мальчика.

На таинство звездные родители и гости нарядились в одежду с национальными мотивами: Горбунов – в белую вышиванку, Осадчая – в платье от любимого дизайнера Юлии Магдич, Каменских – в миниплатье цвета хаки с вышивкой.

После церемонии Катя Осадчая и Юрий Горбунов пригласили гостей на ужин в ресторан. После щедрого застолья они устроили зажигательные танцы под украинские песни. Более того, пара не оставила близких без подарков – к ним на гуляния пожаловал Святой Николай. Он порадовал не только 4-летнего Ивана, но и Потапа, который сел ему на колени и рассказал стишок.

Сын Осадчей и Горбунова с Николаем / Фото из инстаграма шоумена

К слову, Потап – кум Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Он крестил старшего сына пары Ивана. Кто стал крестными родителями Даниила, пока неизвестно.

"Классный был день сегодня. Всем крестникам развезла подарочки. Были в церкви, окрестили Ангела", – подытожила Настя Каменских.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов окрестили сына / видео из инстаграм-сторис

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