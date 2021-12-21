У понеділок, 20 грудня, Київ рясно засипало снігом. Тому Володимир Остапчук поспішив до дітей, аби розділити з ними емоції від приходу справжньої зими.
Читайте також На Миколая з Потапом і Каменських: Катя Осадча та Юрій Горбунов охрестили сина
Як Володимир Остапчук провів час з дітьми
Спочатку зірковий татусь навідав доньку Емілію, яка навчається в другому класі. Разом з однокласницями дівчинки Остапчук ліпив сніговика. До слова, біля нього згуртувалось дуже багато дітей.
Далі шоумен поїхав до сина. У профілі з понад півмільйонною аудиторією він опублікував відео на якому запитав у хлопчика: "Еван ти їв сніг сьогодні, смачний?". Той відповів ствердно й зі сміхом злизав сніжинки з куртки.
Коротко про справжню зиму,
– лаконічно підписав Володимир Остапчук.
Варто зазначити, що Володимир Остапчук рідко бачиться з дітьми, адже раніше колишня дружина Олена Войченко всіляко обмежувала їхнє спілкування:
- жінка забороняла сину й доньці ходити в гості до батька та його другої дружини Христини Горняк, зумисне порушувала графік їхніх зустрічей, тому Остапчук двічі викликав поліцію;
- ба більше, вона не пускала Емілію та Евана до батьків шоумена, коли ті були в Умані;
- натомість Олена Войченко стверджувала, що колишній "тероризує її заради піару". На її думку, ведучий "вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції та захищатися від самого себе".