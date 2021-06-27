Утром шоумен Владимир Остапчук, который активно ведет блог в инстаграме, делился с более пол миллионной аудиторией, что планирует "попытаться увидеть детей". Уже через несколько часов звезда опубликовал фото на фоне полицейского авто. Как пояснил ведущий, все потому, что он в который раз не смог провести время с сыном и дочкой.

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Владимир Остапчук вызвал полицию и написал заявление на экс-жену Елену Войченко, которая не позволяет ему видеться с детьми в соответствии с графиком. Похоже, ни его бывшей, ни детей дома не было. Поэтому далее Остапчук планирует обращаться в суд, чтобы защитить свои родительские права.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью", – пояснил шоумен.



Остапчук вызвал полицию на экс-жену / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Сегодня мне не удалось увидеться с детьми, это систематически происходит. Я буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена,

– добавил Владимир Остапчук.

Стоит добавить, что Владимир Остапчук борется за детей с Еленой Войченко с тех пор, как объявил о разводе: