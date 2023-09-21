Для визита Зеленская надела серый костюм-тройку. Добавим, что супруга президента Украины находится в США с рабочей поездкой.

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Зеленская заметила картину украинского художника

Первая леди обрадовалась, увидев в музее картину Архипа Куинджи "Закат над Днепром". Ведь в Мариуполе его музей оккупанты уничтожили и разграбили во время полномасштабного вторжения.

Была счастлива увидеть эту работу лично, посетив Метрополитен-музей во время визита на 78-ю сессию Генассамблеи ООН,

– написала Зеленская.



Елена Зеленская в Метрополитен-музее / Фото с ее инстаграмм-страницы

Елена отметила, что этот музей одним из первых вернул историческую справедливость, указав Куинджи украинским художником, а не русским.

"Особенно приятно было увидеть работу Архипа Куинджи и подпись под ней: "Украинский художник". Искусство, которое веками грабила Россия, возвращаем Украину", – подчеркнула она.

Первая леди также сообщила, что в ближайшее время у этого музея будут украинские аудиокомментарии к экспонатам.

Образ Елены Зеленской

Для выхода в Метрополитен-музей супруга президента избрала брючный костюм-тройку серого цвета, состоявший из пиджака, жилетки и штанов-палаццо.



Елена Зеленская в Метрополитен-музее / Фото с ее инстаграмм-страницы

После этого Зеленская приняла участие в открытии выставки на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Там она встретилась с первой леди США Джилл Байден.

К костюму первая леди добавила символическую брошь в виде знаменитого петушка из Бородянки, который стал олицетворением стойкости и несокрушимости украинского духа.



Елена Зеленская вместе с Джилл Байден / Фото с ее инстаграмм-страницы

Любопытно! На встречу с главой ВОЗ Елена Зеленская избрала символический образ костюм ассиметричного кроя с белой каймой. По словам дизайнера, это символизирует надежды украинского народа – белоснежную полосу, которая всегда наступает после черной.