В Белом доме Зеленские обсудили важные вопросы и поблагодарили президента США за поддержку украинской борьбы с россиянами. Что интересно, после встречи с президентом Украины и первой леди Джилл Байден опубликовала счастливое фото с Еленой Зеленской и назвала ее "сердцем Украины".

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Джилл Байден трогательно обратилась к первой леди Украины

Жена Джо Байдена опубликовала милое фото с Еленой Зеленской. На фотографии женщины искренне улыбались. К тому же, первая леди США написала трогательный текст, где отметила, что они "с народом Украины".

Мать, защитница и первая леди – Елена, ты – сердце Украины. Мы с Джо имели честь приветствовать вас и президента Зеленского сегодня в Белом доме. Мы с народом Украины,

– написала Джилл Байден.

Как выглядели лидеры Украины и США и их жены

Во время официального визита в Белый дом первая леди Украины надела брючный костюм молочного цвета, состоящий из штанов прямого кроя и приталенного пиджака с накладными карманами и воротником-стойкой. Добавив нотки элегантности, она дополнила свой ансамбль золотой брошью в форме карты Украины. В то же время президент Зеленский придерживался более традиционного дресс-кода, надев рубашку и брюки в стиле милитари.

Первая леди США Джилл Байден предстала в стильном голубом платье с короткими рукавами. Ее муж, президент США, надел темно-синий классический костюм в сочетании с классической белой рубашкой. Он дополнил свой аутфит синим галстуком, украшенным желтыми диагональными полосами.

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