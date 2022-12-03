Исторический визит Елены Зеленской в Великобританию: элегантные образы первой леди

28 ноября первая леди Украины приехала с официальным визитом в Великобританию. Там Елена Зеленская провела несколько важных исторических встреч, на которых поразила элегантностью.

На презентации Фонда Елены Зеленской, встречах с королевой-консорт Камиллой и королем Чарльзом III первая леди в очередной раз продемонстрировала безупречный и утонченный вкус в одежде. Далее в материале 24 канала читайте все, что известно об историческом визите супруги украинского президента в Великобританию.

Вас может заинтересовать Кто претендует на престол после Чарльза III: королевские наследники, имеющие право на трон

Встреча с супругой Сунака и интервью историческому радио

28 ноября состоялась встреча с премьер-министром Великобритании и его супругой. Они показались перед публикой вблизи Даунинг-стрит.

Также первая леди Украины была на интервью исторической радиостанции BBC. Она напомнила, что во время Второй мировой это радио было не только основным источником информации, но и инструментом сопротивления. Зеленская познакомилась с командой украинской службы BBC и руководством корпорации.

Для первого дня в Великобритании выбрала черный костюм от украинского бренда SIX, состоявший из жакета с воротничком и юбки меди. Этот наряд Елена впервые одевала во время поездки в США в сентябре 2021 года. Тогда была в Америке вместе с мужем Владимиром Зеленским.

Зеленская на встрече с супругой Сунака и интервью / Фото с телеграмма первой леди

Презентация Фонда Елены Зеленской

На днях в Лондоне состоялась презентация Фонда Елены Зеленской, которую посетило немало британских дипломатов и политиков. Среди них был и бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, который с супругами Зеленским.

Для важного события Елена выбрала костюм черного цвета от украинского бренда Gasanova, состоявший из широких брюк и жакета на запах и бантом.

Презентация Фонда Елены Зеленской / Фото с телеграмма первой леди

Прием королевы-консорт Камиллы и выступление перед парламентом

29 ноября Елена Зеленская выступила перед парламентом Великобритании. Первая леди Украины отметила важность создания специального трибунала для расследования преступлений руководства России.

В тот же день Зеленская побывала на приеме, который организовала королева-консорт Камилла в Букингемском дворце. Мероприятие прошло в рамках социальной кампании "16 дней активности ООН против гендерного насилия". Там первая леди Украины рассказала о сексуальном насилии в условиях войны – изнасиловании женщин и девушек русскими солдатами.

На обеих встречах Зеленская была в сдержанном сером костюме от бренда A.M.G. Look Зеленской состоял из пиджака с закрытой планкой и акцентным воротничком, юбки длины меди. Образ завершила брошь "Дерево жизни" из коллекции Gunia x Guzema.

Зеленская на приеме у королевы-консорт Камиллы и выступлении перед парламентом / Фото с телеграмма первой леди

Встреча с королем Чарльзом III

30 ноября состоялась историческая встреча первой леди Украины и короля Великобритании Чарльза III. Вместе с Его Величеством Зеленская побывала в Украинском католическом соборе в Лондоне, где расположен лондонский Ukrainian Welcoming Centre.

После этой встречи первая леди встретилась со студентами британских университетов. Она подчеркнула, что студентам Украины ежедневно приходится бороться за знания – между воздушными тревогами, бомбоубежищами, отключениями электричества.

Для этих событий Зеленская выбрала костюм цвета мокко от украинского бренда Lake Studio, состоявшего из кофты и юбки длины меди. Изюминкой этого образа стала украинская вышивка на рукавах. Сверху первая леди накинула черное пончо бренда Cos и завершила аутфит брошью в виде петуха от бренда Gunia.

Зеленская на встречах с королем и британскими студентами / Фото с телеграмма первой леди