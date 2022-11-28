Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает работать на информационном фронте. На днях она отправилась в Великобританию – там ее ждут важные встречи и речи.

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Елена Зеленская дала интервью историческому радио

Супруга президента Зеленского рассказала, что дала интервью исторической радиостанции BBC. Она напомнила, что во время Второй мировой это радио было не только основным источником информации, но и инструментом сопротивления. В частности, там часто звучали речи Черчилля.

Сегодня впервые дала интервью этой исторической радиостанции. Рассказала о современной войне, которую ведет Украина за свободу от захватчика. А вот с другими медиа этого старейшего вещателя мира – телепроектами, интернет-площадками – мы сотрудничаем с первых дней российского вторжения,

– поделилась Елена Зеленская.

Первая леди пообщалась с командой украинской службы BBC и познакомилась с руководством корпорации. Она подчеркнула, что в борьбе с вражеской пропагандой важна поддержка и мировых журналистов.

Елена Зеленская встретилась с журналистами / Фото с телеграма Елены Зеленской

Елена Зеленская встретилась с супругой Риши Сунака

Впоследствии первая леди Украины встретилась с супругой нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшатой Мурти. Они показались перед публикой вблизи Даунинг-стрит. Впоследствии Елена Зеленская планирует выступить перед парламентариями.



Елена Зеленская с супругой Сунака / Фото Sky News

Елена Зеленская / Фото Sky News

Интересно, что Риши Сунак не смог возразить, что бизнес его жены продолжает работу в России. Акшата имеет долю в индийской компании Infosys – она не прекратила свою деятельность в стране-террористке и даже продолжает сотрудничать с Альфа Банком.