В костюме от украинского бренда: Елена Зеленская встретилась с королем Швеции и его женой
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины сопровождает президента Владимира Зеленского во время рабочей поездки. Вместе они встретились с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. Встреча состоялась во дворце Стенхаммара. Для этого события Елена Зеленская подобрала изящный монохромный костюм от украинского бренда.
По словам первой леди во время визита в Швецию, она поблагодарила за поддержку Украины и ее граждан. Поскольку уже 85 украинцев пролечились или лечатся в этой стране. Кроме этого, 50 тысяч нашли убежище от войны и социальную поддержку.
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Образ первой леди
Елена Зеленская выглядела невероятно в стильном синем костюме, состоящем из штанов и пиджака со сложным кроем от украинского бренда A.M.G. В довершение своего образа она добавила изящную брошь в форме колоска и обула замшевые каблуки оливкового цвета. Из аксессуаров первая леди также выбрала лаконичные серьги-кольца.
Волосы Елены Зеленской аккуратно выровняли и уложили, а на лице был легкий макияж.
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Предыдущие образы Елены Зеленской
- На встречу с большими приемными семьями в лагере "Артек-Буковель" первая леди подобрала сдержанный и одновременно комфортный аутфит. Она надела белую рубашку и широкие джинсы палацо в синем цвете. Этот наряд она завершила черным поясом с серебристой пряжкой. К своему образу первая леди добавила базовые белые кроссовки и черные очки.
- Раньше первая леди встречалась с супругами украинских дипломатов, чтобы обсудить, как они могут приобщиться к культурным и гуманитарным проектам. Для мероприятия Зеленская выбрала стильный кэжуал-look. Она надела широкие брюки цвета хаки, молочную блузку и черно-белые кеды. Свой образ первая леди дополнила ремнем в тон верха и серьгами.
- На Конференцию послов 2023 года Елена Зеленская одела коричневый брючный костюм в шоколадном оттенке, состоящий из двубортного жакета и прямых брюк. Его она дополнила атласной блузкой в тон. К своему аутфиту первая леди также добавила золотистую брошь в виде букета из колосков пшеницы. Из аксессуаров Елена Зеленская выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками.