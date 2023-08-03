Первая леди вместе с мужем посетила ежегодную Конференцию послов Украины. Владимир Зеленский выступил там, а затем встретился с венгерской общиной в Закарпатье.
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На конференции также было 28 супругов украинских дипломатов со всего мира. По словам Зеленской, они вместе посетили несколько заведений в Ужгороде:
- волонтерский хаб "Совиное гнездо",
- роддом, где рожают переселенцы,
- а также детский центр "Ковчег мира".
Зеленская встретилась с супругами дипломатов / Фото с ее инстаграммы
Знакомство с людьми, помогающими и спасающими, вдохновляет как ничто другое. Ведь деятельность центра базируется на духовных принципах: воспитание и содействие развитию здоровых ценностей в повседневной жизни,
– считает Зеленская.
Для встречи с супругами украинских дипломатов первая леди выбрала стильный кэжуал-look. Она надела широкие брюки цвета хаки, молочную блузку и черно-белые кеды. Свой образ Зеленская дополнила ремнем в тон верха и серьгами.
Образ Елены Зеленской / Фото с ее инстаграммы
Предыдущие образы Зеленской: коротко
- Для рабочей встречи в Киеве В начале августа первая леди подобрала серо-мятный костюм от украинского бренда Gasanova. К нему она добавила тонкий поясок на талию в тон и изысканную брошь.
- Первая леди Украины в июле также приезжала с визитом в Винницу, где посетила мемориал памяти жертв российских обстрелов города. Для рабочего выезда она выбрала классический черный брючный костюм, соединившийся с бежевой блузой.
- Зеленская сопровождала мужа на встрече с президентом Южной Кореи. Она надела костюм пурпурного цвета с юбкой меди и жакетом.