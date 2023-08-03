Первая леди вместе с мужем посетила ежегодную Конференцию послов Украины. Владимир Зеленский выступил там, а затем встретился с венгерской общиной в Закарпатье.

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На конференции также было 28 супругов украинских дипломатов со всего мира. По словам Зеленской, они вместе посетили несколько заведений в Ужгороде:

волонтерский хаб "Совиное гнездо",

роддом, где рожают переселенцы,

а также детский центр "Ковчег мира".



Зеленская встретилась с супругами дипломатов / Фото с ее инстаграммы

Знакомство с людьми, помогающими и спасающими, вдохновляет как ничто другое. Ведь деятельность центра базируется на духовных принципах: воспитание и содействие развитию здоровых ценностей в повседневной жизни,

– считает Зеленская.

Для встречи с супругами украинских дипломатов первая леди выбрала стильный кэжуал-look. Она надела широкие брюки цвета хаки, молочную блузку и черно-белые кеды. Свой образ Зеленская дополнила ремнем в тон верха и серьгами.



Образ Елены Зеленской / Фото с ее инстаграммы

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