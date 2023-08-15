В публикации, которую Елена Зеленская распространила в своем инстаграмме, она поделилась видео со встречи и фотографиями с родителями и детьми, отдыхавшими в лагере. Она показала, как те проводят досуг в Карпатах. Кроме того, первая леди рассказала истории этих больших приемных семей.

Не упустите "Похож на Залужного": Эктор Хименес-Браво кардинально изменил имидж – неожиданное видео

Елена Зеленская приехала в лагерь "Артек-Буковель"

Как сообщила Зеленская, среди участников лагеря есть жители из разных городов Украины. В частности, из Херсона, Николаева, Запорожья и т.д.

К тому же, первая леди Украины рассказала несколько историй приемных семей. Так, она вспомнила об Оксане и Вячеславе Паскевиче, которые из-за российского вторжения потеряли просторный семейный дом под Кривым Рогом и начали все с нуля во Львовской области. К тому же рассказала о семье Екатерины и Алексея Тарусиных с семью детьми, Игоря и Маргариты Антипчуков с десятью детьми и Татьяны Юричко и Сергея Гашенко с семью детьми.

Пейзажи, природа, новые впечатления – все это очень важно и для детей, которые много пережили и переживают, и для их родителей, которым выпала на долю эвакуация, поиски нового дома и безопасности для своих близких,

– отметила супруга президента Украины.

Образ первой леди

На встречу Зеленская подобрала сдержанный и одновременно комфортный аутфит. Она надела белую рубашку и широкие джинсы палаццо в синем цвете. Этот наряд она завершила черным поясом с серебристой пряжкой. К своему образу первая леди добавила базовые белые кроссовки. Из аксессуаров она еще выбрала черные солнцезащитные очки.

Волосы Елены Зеленской аккуратно выровняли, а на лице был легкий макияж.

Для просмотра фото листайте направо:

Недавние выходы Елены Зеленской