Выступая перед послами, супруга Президента поблагодарила их за сотрудничество, в частности, в подготовке третьего Саммита первых леди и джентльменов, который состоится в Украине. Событие запланировано на сентябрь. Елена Зеленская также рассказала о сотрудничестве с посольствами Украины в Дании, Израиле, Германии, Албании, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии, США и Республике Корея, которые разными способами помогали и продолжают помогать стране в борьбе с последствиями российского вторжения.

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Первая леди также отметила проекты культурной дипломатии, реализуемые в сотрудничестве с дипмиссиями Украины в разных государствах.

Мы открыли уже 67 украинских аудиогидов в ведущих музеях и достопримечательностях 42 стран мира, и украинизация достопримечательностей продолжается. Здесь хочу отметить работу посольства Украины в Нидерландах. После длительных переговоров достигнута договоренность с Музеем Ван Гога в Амстердаме. Его знаменитым подсолнухам будет очень подходить украинский, потому что для нашей страны это тоже символический образ,

– отметила Зеленская.

Отметим, в мероприятии приняли участие Глава государства Владимир Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Образ первой леди Украины

На рабочую встречу Елена Зеленская надела коричневый брючный костюм в шоколадном оттенке, состоящий из двубортного жакета и прямых брюк. Его она дополнила атласной блузкой в тон. К своему аутфиту первая леди добавила золотистую брошь в виде букета из колосков пшеницы. С аксесуаров Елена Зеленская выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками.

Волосы Елены Зеленской были уложены в легкие локоны, а дневной макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах стал завершением образа.



Елена Зеленская на Конференции послов 2023 / Фото с инстаграмма первой леди

Предыдущие образы Елены Зеленской