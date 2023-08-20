Только недавно знаменитость публиковала ролик, как едет домой поездом Варшава – Киев. Примечательно, что в видео телеведущая была счастлива, что возвращается в Украину. Вероятно, тогда она знала, что Тимур тоже скоро приедет в Киев.

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Как Саша встретился с папой

В ролике видно, что кто-то постучал в дверь, поэтому парень пошел ее открывать. Он совсем не ожидал там увидеть папу. Саша был в шоке и в то же время очень счастлив. Тимур сразу подошел к сыну и они начали обниматься. Маша Ефросинина в это время снимала их на камеру. Она отметила, что каждый раз такие встречи рвут ее сердце на частицы.

Но именно сегодня я счастлива,

– написала под видео ведущая.

Как оказалось, отец с сыном встретились только в третий раз после того, как мужчина ушел на фронт.

Реакция сети

В комментариях под публикацией пользователи отметили, что их очень растрогало видео телеведущей:

"До слез";

"Плачу. Наши дети не заслуживают такого детства. Пусть все мамы и папы вернутся к своим детям";

"До слез. Пусть все детки дождутся пап живыми";

"Спасибо, что показали этот момент. Со слезами радости вместе с вашей семьей. Низкий поклон и безграничная благодарность мужчине за наше спокойствие";

"Плачу, потому что мой ребенок уже никогда не увидит отца";

"А я всегда плачу под такие видео, просто не могу. Обнимаю и радуюсь от всего сердца".

Напомним, муж Маши Ефросининой Тимур Хромаев уже больше года воюет на фронте. Телеведущая призналась, что сейчас переживает сложный период, поскольку каждый день волнуется из-за жизни любимого. Ранее Маша рассказала, что очень обижалась и кричала на любимого, когда он заявил ей, что идет на войну. Но сейчас звездная ведущая гордится мужчиной.