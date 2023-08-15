Классика всегда в моде: Елена Зеленская очаровала стильным образом в Буковеле
Источник:Елена Зеленская
На днях первая леди Украины побывала в лагере "Артек-Буковель", где отдыхают большие приемные семьи со всей страны. На привлеченные от иностранных партнеров средства Фонд Елены Зеленской профинансировал путевки и проезд в лагерь для 1357 детей и родителей из 218 семей. Для встречи с украинцами в Буковеле первая леди выбрала удобную и стильную одежду.
В публикации, которую Елена Зеленская распространила в своем инстаграмме, она поделилась видео со встречи и фотографиями с родителями и детьми, отдыхавшими в лагере. Она показала, как те проводят досуг в Карпатах. Кроме того, первая леди рассказала истории этих больших приемных семей.
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Елена Зеленская приехала в лагерь "Артек-Буковель"
Как сообщила Зеленская, среди участников лагеря есть жители из разных городов Украины. В частности, из Херсона, Николаева, Запорожья и т.д.
К тому же, первая леди Украины рассказала несколько историй приемных семей. Так, она вспомнила об Оксане и Вячеславе Паскевиче, которые из-за российского вторжения потеряли просторный семейный дом под Кривым Рогом и начали все с нуля во Львовской области. К тому же рассказала о семье Екатерины и Алексея Тарусиных с семью детьми, Игоря и Маргариты Антипчуков с десятью детьми и Татьяны Юричко и Сергея Гашенко с семью детьми.
Пейзажи, природа, новые впечатления – все это очень важно и для детей, которые много пережили и переживают, и для их родителей, которым выпала на долю эвакуация, поиски нового дома и безопасности для своих близких,
– отметила супруга президента Украины.
Образ первой леди
На встречу Зеленская подобрала сдержанный и одновременно комфортный аутфит. Она надела белую рубашку и широкие джинсы палаццо в синем цвете. Этот наряд она завершила черным поясом с серебристой пряжкой. К своему образу первая леди добавила базовые белые кроссовки. Из аксессуаров она еще выбрала черные солнцезащитные очки.
Волосы Елены Зеленской аккуратно выровняли, а на лице был легкий макияж.
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Недавние выходы Елены Зеленской
- Раньше первая леди для рабочей встречи также выбрала рубашку. Тогда она подобрала ее в оттенке лаванды с двойным воротником. Елена Зеленская также красиво уложила волосы на бок и сделала макияж в нежных оттенках. Образ она дополнила украшениями – на ее шее висел нежный кулон на цепочке, а в ушах были золотые серьги.
- На Конференцию послов 2023 года Елена Зеленская одела коричневый брючный костюм в шоколадном оттенке, состоящем из двубортного жакета и прямых брюк. Его она дополнила атласной блузкой в тон. К своему аутфиту первая леди добавила золотистую брошь в виде букета из колосков пшеницы. Из аксессуаров она еще выбрала лаконичные серьги-кольца, которые скомбинировали с маленькими серьгами-гвоздиками. Волосы Зеленской были уложены в легкие локоны, а дневной макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах стал завершением образа.
- Для рабочей встречи в Киеве первая леди подобрала серо-мятный костюм от украинского бренда Gasanova. К нему она добавила тонкий поясок на талию в тон и изысканную брошь. Из аксессуаров Елена Зеленская также выбрала лаконичные серьги.