Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво удивил зрителей новым имиджем. Он решился на кардинальное изменение стиля.
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Эктор Хименес-Браво сменил имидж
Ресторатор полностью изменил свою прическу – он побрился наголо. Также Эктор Хименес-Браво немного подстриг бороду.
Вроде бы идет, а вы что думаете?
– обратился Эктор к поклонникам.
Эктор Хименес-Браво с новой прической: видео
В сети активно обсуждается новый образ ресторатора. Фаны предполагают, что Эктор планирует пересадку волос. Но многим понравилась его новая стрижка:
- "Эктор, вы красавчик, потому что колумбийский украинец, настоящий патриот!";
- "Эктор, очень вам подходит, тем более стали похожи на Залужного!";
- "Главное, чтобы вам нравилось и было комфортно!";
- "Думаю, что надо – значит надо. Вы красавчик с любой прической";
- "Не представляла Вас в таком виде, но смотрится круто".
Другие раскритиковали Хименеса-Браво за смену имиджа:
- "О нет. Поверните волосы немедленно на место";
- "Ой, нет! Да, как было – лучше".
Не обошлось и без шуток:
- "Вот такая она, подготовка к новому сезону "Холостяк"", – написал Решетник;
- "Новый "Форсаж" будет снимать СТБ?";
- "Это, чтобы быть 10/10?"