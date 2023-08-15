Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво удивил зрителей новым имиджем. Он решился на кардинальное изменение стиля.

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Эктор Хименес-Браво сменил имидж

Ресторатор полностью изменил свою прическу – он побрился наголо. Также Эктор Хименес-Браво немного подстриг бороду.

Вроде бы идет, а вы что думаете?

– обратился Эктор к поклонникам.

Эктор Хименес-Браво с новой прической: видео

В сети активно обсуждается новый образ ресторатора. Фаны предполагают, что Эктор планирует пересадку волос. Но многим понравилась его новая стрижка:

"Эктор, вы красавчик, потому что колумбийский украинец, настоящий патриот!";

"Эктор, очень вам подходит, тем более стали похожи на Залужного!";

"Главное, чтобы вам нравилось и было комфортно!";

"Думаю, что надо – значит надо. Вы красавчик с любой прической";

"Не представляла Вас в таком виде, но смотрится круто".

Другие раскритиковали Хименеса-Браво за смену имиджа:

"О нет. Поверните волосы немедленно на место";

"Ой, нет! Да, как было – лучше".

Не обошлось и без шуток:

"Вот такая она, подготовка к новому сезону "Холостяк"", – написал Решетник;

"Новый "Форсаж" будет снимать СТБ?";

"Это, чтобы быть 10/10?"

Напомним, в июле Эктор Хименес-Браво получил награду "За сприяння війську" от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ресторатор показал кадры с церемонии и поблагодарил свою команду и поклонников за поддержку и донаты.