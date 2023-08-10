Ранее Елена Зеленская приняла участие в записи подкаста "Простыми словами". Выпуск был посвящен тому, как следует заботиться о своем ментальном здоровье в условиях войны.

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Первая леди считает, что ресурс каждой компании – это люди. И если вовремя позаботиться о своем психологическом состоянии, то в 80% случаев помощь специалистов не требуется.

Всеукраинская программа "Ты как?" как раз и призвана научить украинцев основам самопомощи. Ибо честность и откровенность с собой – основа ментального здоровья,

– высказалась Зеленская.



Елена Зеленская на онлайн-встрече / Фото с ее инстаграммы

Образ Елены Зеленской

На онлайн-встрече 9 августа супруга президента предстала в рубашке лавандового оттенка с двойным воротником. Первая леди также красиво уложила волосы на бок и сделала макияж в нежных оттенках.

Образ она дополнила украшениями – на ее шее висел нежный кулон на цепочке, а в ушах были золотые серьги.



Елена Зеленская / Фото с ее инстаграммы

Зеленский поддержал жену

Президент Владимир Зеленский 9 августа опубликовал в соцсети фото, на котором он стоял с супругой Еленой. Лидер государства поддержал любимую и посвятил сообщение проекту, который организовала первая леди

"6 сентября Елена Зеленская собирает третий саммит первых леди и джентльменов. В этом году он будет посвящен ментальному восстановлению украинцев. Очень важная тема… Забота о ментальном здоровье должна стать нашей ежедневной привычкой. Нельзя откладывать это потом", - написал Зеленский.



Владимир Зеленский с Еленой / Фото с его инстаграммы

Добавим, что в соцсетях президента редко появляются общие фото с супругой. В последний раз он посвятил ей пост, поздравляя с днем рождения в феврале 2023 года.

К слову, в начале августа Елена Зеленская встретилась с супругами украинских дипломатов, чтобы обсудить, как могут приобщиться к культурным и гуманитарным проектам. Для мероприятия первая леди выбрала стильный кэжуал-look – широкие брюки цвета хаки, молочную блузку и черно-белые кеды.