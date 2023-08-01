По словам супруги Владимира Зеленского, она предложила политику сотрудничать в строительстве укрытий для украинских школ. Первая леди объяснила, что это один из приоритетных проектов Olena Zelenska Foundation. Поскольку в Украине сейчас только около 3594 школ, которые имеют укрытия. Всего в стране их больше 13 тысяч.

К теме Обязательно победим, – Елена Зеленская щемяще поздравила украинцев с Днем государственности

Образ первой леди Украины

Для встречи Елена Зеленская подобрала серо-мятный костюм украинского бренда Gasanova. Он состоит из пиджака с акцентной горловиной и прямых штанов. К костюму первая леди добавила тонкий пояс на талию в тон. Аутфит она довершила изысканной брошью. Из аксессуаров Елена Зеленская также добавила лаконичные серьги.

Для просмотра фото листайте направо:

Елена Зеленская в костюмах