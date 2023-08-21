В молочном костюме: Елена Зеленская очаровала элегантным образом в Дании

На днях Елена Зеленская посетила с рабочим визитом Данию. Там она встретилась с кронпринцессой страны Мэри. На мероприятие первая леди Украины надела элегантный молочный брючный костюм.

Елена Зеленская посетила богослужение в память о Софийке из Чернигова, погибшей из-за российской атаки города 19 августа, и о сотнях других украинских детей, умерших от российской агрессии. Литургия прошла в датском кафедральном соборе Хадерслева.

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Елена Зеленская посетила Данию

Жене президент Украины вместе с кронпринцессой Дании удалось пообщаться с украинскими и датскими волонтерами.

Благодарна ей (Мэри – 24 Канал) и всей Дании за этот жест, возможность быть здесь и за ежедневную поддержку и помощь Украине и украинцам. Ведь Дания не только оказывает помощь в обороне – она участвует в восстановлении школ, больниц, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, поддерживает украинскую экономику и наиболее пострадавшие регионы, на дипломатическом уровне борется против похищения Россией украинских детей,

– отметила первая леди.

Образ Елены Зеленской

В рабочую поездку первая леди Украины подобрала молочный брючный костюм, состоящий из прямых брюк и пиджака с интересным кроем. К этому наряду Зеленская добавила блузку в тон. К тому же она подобрала замшевые каблуки в горчичном оттенке, лаконичную брошь и серьги.

Елена Зеленская безупречно выпрямила и уложила волосы, дополнив свой образ легким чудесным макияжем, который хорошо подчеркнул внешность первой леди.



Елена Зеленская с кронпринцессой Дании / Фото из инстаграмма первой леди Украины

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