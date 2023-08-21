Следовательно, одно из фото, которое участник "Х-Фактора" опубликовал в сети, было сделано на фоне живописных гор. В комментариях под публикацией поклонники отметили, что Алиса – папина копия.

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Александр Кривошапко показался с дочерью

На трогательном снимке видно, как Алиса сидит на руках у своего отца и ест мороженое. В это время Александр мило обнял дочь и улыбнулся.

Счастье в простоте,

– написал под фото исполнитель.

Реакция сети

Под постом подписчики написали приятные слова певцу и его дочери. В то же время они отметили, что Алиса очень похожа на папу:

"Папина копия. Будьте счастливы";

"Саша, ты счастлив";

"Какая красивая девочка";

"Хороший и талантливый отец, хорошая дочь! Вечная любовь";

"Как же вы хорошие, будьте счастливы".

Напомним, в июне Александр только впервые после начала полномасштабного вторжения встретился с дочерью. Тогда он решил сделать сюрприз Алисе, поэтому ей завязали глаза. Александр подошел сзади и развязал повязку. Девушка была поражена увиденным. Отец с дочерью долго стояли и обнимались. Оба не могли сдержать эмоций.