Елена Зеленская поразила сдержанным образом в блузке и жакете
Супруга президента Елена Зеленская провела онлайн-встречу с первой леди Бразилии Мишель Болсонару. Для появления в кадре она выбрала нежный и сдержанный образ в белой блузке и сером жакете.
Источник:инстаграм Елены Зеленской
С внедрением карантина проведение официальных встреч в онлайн-формате стало нормой. Так, Елена Зеленская вышла на связь с супругой президента Бразилии Мишель Болсонару. Первые леди пообщались на тему безбарьерности.
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Зеленская подчеркнула, что госпожа Мишель инициировала проект для граждан с недостатками слуха. Тогда как она стремится облегчить доступ к информации для украинцев с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, речи, ментальной сферы.
Сдержанный образ Елены Зеленской
Для виртуального общения с первой леди Бразилии жена украинского президента выбрала классический аутфит в пастельных тонах, никаких ярких акцентов. Она надела изысканную белую блузку с черной лентой-завязкой. В ней Елена Зеленская уже появлялась раньше. Тогда первая леди Украины покорила элегантным образом на форуме "Образование Украины 2021".
Блузку она соединила с классическим серым жакетом, который накинула на плечи. Женственный образ Зеленская довершила лаконичными золотыми серьгами, а короткие волосы вложила в фирменную объемную прическу. Несмотря на то, что онлайн-встреча проходила без масок, супруга президента не стала выделять губы, а уже традиционно сделала акцент на темных глазах.
Последние выходы Елены Зеленской
- Во время рабочего визита в Турцию она показала два безупречных образа – в голубых брюках палаццо и черном жакете, элегантном черном платье-футляр.
- В Катаре первая леди Украины в молочном костюме встретилась с Ее Высочеством шейхой Мозой бинт Насер Аль Миснед.
- Для самого визита в Катар супруга президента подобрала элегантный жакет и белоснежную шелковую юбку.
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