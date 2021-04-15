Супруга президента Елена Зеленская провела онлайн-встречу с первой леди Бразилии Мишель Болсонару. Для появления в кадре она выбрала нежный и сдержанный образ в белой блузке и сером жакете.

С внедрением карантина проведение официальных встреч в онлайн-формате стало нормой. Так, Елена Зеленская вышла на связь с супругой президента Бразилии Мишель Болсонару. Первые леди пообщались на тему безбарьерности.

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Зеленская подчеркнула, что госпожа Мишель инициировала проект для граждан с недостатками слуха. Тогда как она стремится облегчить доступ к информации для украинцев с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, речи, ментальной сферы.

Сдержанный образ Елены Зеленской

Для виртуального общения с первой леди Бразилии жена украинского президента выбрала классический аутфит в пастельных тонах, никаких ярких акцентов. Она надела изысканную белую блузку с черной лентой-завязкой. В ней Елена Зеленская уже появлялась раньше. Тогда первая леди Украины покорила элегантным образом на форуме "Образование Украины 2021".

Блузку она соединила с классическим серым жакетом, который накинула на плечи. Женственный образ Зеленская довершила лаконичными золотыми серьгами, а короткие волосы вложила в фирменную объемную прическу. Несмотря на то, что онлайн-встреча проходила без масок, супруга президента не стала выделять губы, а уже традиционно сделала акцент на темных глазах.

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