Первая леди посетила форум "Образование Украины 2021", где выступила с речью. Елена Зеленская продемонстрировала роскошный и элегантный образ в блузке и жакете.

На днях Елену Зеленскую пригласили на форум "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления". Она выступила там с речью и говорила о школьном питании, которое является одним из таких приоритетов.

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"Сегодня на Форуме присутствовали директора департаментов образования и науки и начальники управлений образования и науки из регионов. То есть люди, от которых напрямую зависит успешность модернизации системы школьного питания. Надеюсь, что сегодняшний Форум и общение с коллегами вдохновят их на внедрение необходимых изменений", – поделилась Елена Зеленская.

Образ Елены Зеленской

Первая леди во время деловых выходов привлекает внимание публики не только важной темой, но и своими образами, которые зачастую покоряют сеть.

На этот раз Елена Зеленская традиционно выбрала классический аутфит. Она предстала перед камерами в белоснежной элегантной блузке с тонкой черной повязкой на шее. Также она надела серый клетчатый жакет, придавший образу женственности.

Жена президента распустила белокурые волосы и накрутила кончики в пышные локоны. Она дополнила look золотыми серьгами-кольцами и макияжем. Первая леди подчеркнула глаза темными тенями, а губы накрасила глянцевой нюдовой помадой.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской