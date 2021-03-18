В четверг, 18 марта, президент Литвы Гитанас Науседа впервые прибыл в Украину с официальным визитом. В Мариинском дворце его с женой встретили Владимир и Елена Зеленские. Для церемонии первая леди выбрала элегантный образ винного цвета.

Глава Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене прибыл в Украину для укрепления двусторонних отношений и участия во Всеукраинском форуме "Украина 30". В аэропорту "Борисполь" политика встретили с хлебом-солью, а возле Мариинского дворца его ждали президентские супруги. Для официальной церемонии встречи первая леди Украины Елена Зеленская выбрала безупречный образ.

Читайте также Елена Зеленская покорила элегантным образом на форуме "Украина 30": фото нового выхода

Образ Елены Зеленской на встрече с президентом Литвы

Жена Владимира Зеленского в очередной раз удивила изысканным стилем на официальном мероприятии. Для встречи с президентом Литвы она выбрала двубортное пальто любимого винного цвета с широким лацканом и накладными карманами. Верхнюю одежду прямого кроя первая леди довершила широким коричневым поясом с золотой пряжкой, который подчеркнул талию. Классическое пальто она соединила с черными туфлями на невысоких каблуках с острым носком.



Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы / Фото ОП



Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы / Фото ОП



Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы / Фото ОП

К теме Начал визит со слов "Слава Украине": президент Литвы прибыл в Киев – видео

После торжественной церемонии с гимнами обеих стран состоялась встреча Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы в узком кругу. В здании Мариинского дворца Елена Зеленская продемонстрировала элегантное платье-футляр того же винного цвета, выгодно показав стройную фигуру. Под него первая леди надела тонкий пояс в тон.

Зеленская уложила волосы в изысканную прическу с легкими локонами и нанесла макияж с акцентом на глаза. Она выбрала из аксессуаров лаконичную золотую цепочку и круглые серьги, а лицо, в соответствии с карантинными нормами, скрыла за черной защитной маской.



Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы / Фото ОП



Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы / Фото ОП Елена Зеленская на встрече с президентом Литвы / Фото ОП