Василиса Фролова сравнила себя до и после родов: яркое фото
Украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась с поклонниками оригинальным кадром. Звезда решила сравнить себя до и после родов, поэтому сфотографировалась с округлым животом и с малышом на руках.
Источник:инстаграм Василисы Фроловой
Известная украинская телеведущая Василиса Фролова после того, как впервые стала мамой, одинаково часто делится милыми фото с малышом. На этот раз она сравнила свой вид до и после родов.
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Новое фото Василисы Фроловой
Телеведущая сделала оригинальный фотоколлаж из двух снимков, которые сделала у себя дома. Она позировала перед зеркалом в ярком пижамном костюме с клетчатым принтом. Звезда собрала волосы в аккуратный пучок и мыло улыбалась на камеру на обоих фото. Василиса не наносила макияж, потому продемонстрировала натуральную красоту.
На одном кадре Фролова обнажила большой беременный живот. Вероятно, это фото она сделала в последние дни перед родами. А уже на втором телеведущая появилась с маленьким сыном на руках. Напомним, что малыша она назвала Родионом. Такое сравнение покорило фанов Василисы.
Василиса Фролова: до и после родов / Фото с инстаграма Василисы Фроловой
Сторонников очаровала фотография телезвезды. Они поделились впечатлениями в комментариях под заметкой:
- Такой высокий малыш;
- Замечательные и нежные фото;
- Милота;
- Это прекрасно;
- Это и есть женское счастье.
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