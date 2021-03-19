Украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась с поклонниками оригинальным кадром. Звезда решила сравнить себя до и после родов, поэтому сфотографировалась с округлым животом и с малышом на руках.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова после того, как впервые стала мамой, одинаково часто делится милыми фото с малышом. На этот раз она сравнила свой вид до и после родов.

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Новое фото Василисы Фроловой

Телеведущая сделала оригинальный фотоколлаж из двух снимков, которые сделала у себя дома. Она позировала перед зеркалом в ярком пижамном костюме с клетчатым принтом. Звезда собрала волосы в аккуратный пучок и мыло улыбалась на камеру на обоих фото. Василиса не наносила макияж, потому продемонстрировала натуральную красоту.

На одном кадре Фролова обнажила большой беременный живот. Вероятно, это фото она сделала в последние дни перед родами. А уже на втором телеведущая появилась с маленьким сыном на руках. Напомним, что малыша она назвала Родионом. Такое сравнение покорило фанов Василисы.



Василиса Фролова: до и после родов / Фото с инстаграма Василисы Фроловой

Сторонников очаровала фотография телезвезды. Они поделились впечатлениями в комментариях под заметкой: