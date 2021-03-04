Первая леди Украины присоединилась к заседанию межведомственной рабочей группы Кабмина по проекту создания безбарьерного пространства. Для официальной встречи Елена Зеленская подобрала образ в деловом стиле, сочетая жакет с голубой рубашкой.

Елена Зеленская приняла участие в презентации предложений к проекту национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, благодаря которой поняла, как движется процесс разработки. Она подчеркнула, что верит в успех, ведь стратегия ориентирована на практическую реализацию и охватывает шесть ключевых направлений – от социальной до физической безбарьерности. Жена президента отметила, что над проектом работает команда неравнодушных профессионалов.

Интересно Елена Зеленская появилась на встрече в элегантном белом костюме

"Есть все предпосылки, чтобы стратегия жила не только на бумаге, но и была реализована. Я убеждена: безбарьерность должна стать государственной политикой и новой общественной нормой", – написала первая леди в Инстаграме.

Добавим, что разговор о барьерах Елена Зеленская начала еще в мае прошлого года и заявила, что хочет устранить физические, психологические и культурные преграды, которые мешают украинцам в повседневной жизни. Работа в направлении безбарьерности стала одним из ее главных достижений в статусе первой леди Украины.

Деловой образ Елены Зеленской

Для заседания в Кабинете Министров Украины она выбрала сдержанный аутфит в деловом стиле. Елена Зеленская появилась в черном жакете прямого покроя, под который надела рубашку небесно-голубого цвета. Первую леди фотографировали сидя за столом, поэтому можно лишь предположить, что классический верх она дополнила штанами, ведь в ее гардеробе десятки официальных образов со штанами палаццо.

Стоит отметить, что на рабочих встречах супруга президента всегда предстает с едва заметным макияжем и прямыми волосами, однако не в этот раз. Заседание первая леди посетила с легкими голливудскими локонами и насыщенным макияжем с акцентом на глаза. Аксессуары она подобрала не менее роскошные, массивные серьги с камнями, которые безупречно завершили деловой look.



Елена Зеленская в деловом образе / Фото Instagram /@olenazelenska_official



Елена Зеленская в деловом образе / Фото Instagram /@olenazelenska_official