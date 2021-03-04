Перша леді України долучилася до засідання міжвідомчої робочої групи Кабміну щодо проєкту створення безбар'єрного простору. Для офіційної зустрічі Олена Зеленська підібрала образ у діловому стилі, поєднавши жакет з блакитною сорочкою.

Олена Зеленська взяла участь у презентації пропозицій до проєкту Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, завдяки якій зрозуміла, як рухається процес розробки. Вона наголосила, що вірить в успіх, адже стратегія орієнтована на практичну реалізацію та охоплює шість ключових напрямків – від соціальної до фізичної безбар'єрності. Дружина президента зауважила, що над проєктом працює команда небайдужих професіоналів.

Цікаво Олена Зеленська з'явилась на зустрічі в елегантному білому костюмі

"Є всі передумови, аби Стратегія жила не тільки на папері, а й була реалізована. Я переконана: безбар'єрність має стати державною політикою та новою суспільною нормою", – написала перша леді в інстаграмі.

Додамо, що розмову про бар'єри Олена Зеленська розпочала ще в травні минулого року та заявила, що хоче усунути фізичні, психологічні та культурні перешкоди, які заважають українцям у повсякденному житті. Робота в напрямку безбар'єрності стала одним з її головних досягнень у статусі першої леді України.

Діловий образ Олени Зеленської

Для засідання в Кабінеті Міністрів України вона обрала стриманий аутфіт у діловому стилі. Олена Зеленська з'явилась в чорному жакеті прямого крою, під який одягла сорочку небесно-блакитного кольору. Першу леді фотографували сидячи за столом, тому можна лише припустити, що класичний верх вона доповнила штанами, адже в її гардеробі десятки офіційних образів зі штанами палаццо.

Варто зазначити, що на робочих зустрічах дружина президента завжди постає з ледь помітним макіяжем і прямим волоссям, однак не цього разу. Засідання перша леді відвідала з легкими голлівудськими локонами та насиченим макіяжем з акцентом на очі. Аксесуари вона підібрала не менш розкішні – масивні сережки з камінням, які бездоганно завершили діловий look.



Олена Зеленська в діловому образі / Фото Instagram /@olenazelenska_official



Олена Зеленська в діловому образі / Фото Instagram /@olenazelenska_official