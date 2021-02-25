Елена и Владимир Зеленские посетили выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Леси Украинки. Первая леди продемонстрировала элегантный образ в синем костюме.

Президентская чета, Елена и Владимир Зеленские, отметила 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы и переводчицы Леси Украинки. Они посетили выставку, посвященную годовщине.

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Елена Зеленская отметила, что ей нравилась Леся Украинка еще со школьных времен. Поэтесса запомнилась первой леди любовью к иностранным языкам и прогрессивными взглядами на статус женщин в обществе.

А сегодня на выставке, посвященной 150-летию со дня рождения Леси Украинки, я узнала еще и о ее любви к пошиву костюмов для рождественских семейных спектаклей и к гребле,

– поделилась Елена Зеленская.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской

Для посещения интересной выставки первая леди Украины выбрала элегантный образ. Она не изменяет своему стилю, поэтому в этот раз предстала в темно-синем классическом костюме. Елена Зеленская соединила его с бежевой блузкой. Длинный жакет удачно подчеркнул безупречную фигуру первой леди.

Жена президента дополнила аутфит черными туфлями с острым носком и высокими каблуками. Она распустила волосы и уложила их легкими волнами. Елена Зеленская завершила look легким макияжем с акцентом на глазах. Также перед камерами первая леди позировала в черной защитной маске.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской



Елена и Владимир Зеленские на выставке / Фото из инстаграма Елены Зеленской